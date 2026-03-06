この春に山形県を飛び出し、これから全国区で活躍が期待されるランナーを紹介します。 【写真を見る】区間最下位から負けなしの7冠ランナーに県内最速の高校生長距離ランナーに密着中距離選手から長距離選手へ卒業の日と新たな決意に迫る（山形） 酒田南高校男子駅伝競走部で県高校駅伝２連覇を果たした後藤颯星さんです。 県内最速の高校生ランナーと言われた後藤さんの卒業の日と、新たな決意