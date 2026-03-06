東海3県の多くの公立中学校で3月6日、卒業式が行われました。岐阜県恵那市では過疎化や少子化の影響で、新年度から南部の5校が統合されることから『最後の卒業式』となりました。 ■3年間の感謝を込めて…先生を『みこし』で担ぐ学校も 迎えた春、旅立ちの時。名古屋市東区の冨士中学校で6日、卒業式が行われ、173人が未来に羽ばたきます。卒業生ら：「楽しかったです。『栄光の架橋』が、感動しました」「『3年間終