Snow Manの佐久間大介が自身のInstagramを更新。3月5日に駐日英国大使館で開催された「映画『ハリー・ポッター』25周年記念セレモニー」のオフショットを公開し、注目を集めている。 【写真】Snow Man佐久間大介、ひとつ結び×ブリティッシュスタイルの美麗ショット／小野賢章との2ショット【動画】小野と佐久間、チェックコーデで並びコメント ■佐久間大介、英国風スタイリングで抜群スタイルを披露