受験生たちに、喜びの春、到来です。鹿児島大学で6日、前期日程の合格発表が行われました。合格した受験生たちは仲間と抱き合ったり、写真を撮ったりして喜びを爆発させていました。（胴上げ）「合格を祝ってせーの、おめでとう」鹿児島大学の郡元キャンパスでは、6日午前10時、前期日程の合格者の受験番号が張り出されました。受験生は自分の番号を見つけた瞬間、仲間と抱き合って喜びを爆発させていました。（受験生）