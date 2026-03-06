○日本駐車場 [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の1.89％にあたる600万株(金額で15億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は3月23日から5月31日まで。 ○佐藤食品 [東証Ｓ] 発行済み株式数の8.7％にあたる70万株の自社株を消却する。消却予定日は3月18日。 ○グンゼ [東証Ｐ] 発行済み株式数の8.67％にあたる300万株の自社株を消却する。消却予定日は3月31日。 ○日曹達 [東証Ｐ] 発行済み株式数