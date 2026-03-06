大正製薬が行っている「未来応援プロジェクト」は少子化や児童福祉の課題を解決することを目的に今年で５回目です。期間中に集まった２７万円あまりを子ども食堂を支援する団体に寄付しました。主にフードバンクの運営費用に使われるということです。■広島こども食堂支援センター・越智誠輝 理事長「長く続けることで私たちも子供たちの成長や幸せになっていく様子を見ることができる」■大正製薬・佐藤征也 ブランド