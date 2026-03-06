6日(金)に『春のセンバツ甲子園』の組み合わせ抽選会が行われ、出場する帝京長岡と日本文理の初戦の相手が決まりました。 毎日新聞大阪本社で行われた『春のセンバツ甲子園』組み合わせ抽選会。新潟からは秋の北信越大会で優勝した『帝京長岡』と、準優勝の『日本文理』の2校が出場します。 抽選の結果、初の甲子園出場となる『帝京長岡』の初戦は、大会5日目(23日)の第1試合『東北(宮城)』に決まりました。 ■帝京長岡