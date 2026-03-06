2025年6月、福山市の集合住宅の一室で営利目的で大麻草36鉢を栽培したとして、男3人が逮捕されました。関係者から110番通報があり、27歳の男の自宅を家宅捜索したところ発見。警察は、販売先などを調べています。（2026年3月6日 放送）