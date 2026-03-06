「機動戦士ガンダム」などを手がけたアニメーターで漫画家の安彦良和さんの企画展が、長岡市の県立近代美術館で7日(土)から始まります。 長岡市の県立近代美術館で開かれる企画展『描く人、安彦良和』。 会場には「機動戦士ガンダム」や「宇宙戦艦ヤマト」など、数々の名作に関わってきた安彦さんの作品が並びます。アニメ制作時の原画や貴重な資料など1200点以上の作品を展示。安彦さんの半世紀以上にわたる創作