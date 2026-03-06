災害復旧工事をめぐり、県が虚偽の公文書で国から補助金の増額を受けていた問題で、国土交通大臣が6日、返還命令を行う考えを示しました。■金子恭之国交相「虚偽の公文書を用いた国庫負担金の請求が行われたことは誠に遺憾であります」県の災害復旧工事に関する公文書作成を巡っては、64件が虚偽だったことが判明しています。また、虚偽の公文書を国に提出し、補助金の増額を受けていました。金子国交大臣は6日、今後の対応につい