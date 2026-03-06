6日午後、薩摩川内市のJR川内駅近くの横断歩道で小学校から集団下校中だった9歳の女の子2人が普通乗用車にはねられ、軽いケガをしました。事故があったのは、薩摩川内市のJR川内駅の東口近くにある丁字路の交差点の横断歩道です。警察によりますと、6日午後3時10分ごろ、下校中だった9歳の女の子2人が横断歩道を渡っていたところ、右折してきた普通乗用車にはねられました。女の子2人は、病院に搬送されましたが打撲などの軽傷