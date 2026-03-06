違法コピー品の輸入差し止めが3年連続で3万件を超えました。財務省によりますと、2025年1年間に全国の税関で輸入を差し止めた違法コピー品の件数は3万1760件で、3年連続で3万件を超えました。輸入元は、中国からが全体の8割を超えていて、ベトナム、韓国などが続いています。また、2025年は大阪・関西万博のキャラクター「ミャクミャク」や、人気で品薄が続いている「立体シール」などの模倣品が相次いで見つかりました。財務省は