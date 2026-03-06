北海道を訪問中の秋篠宮妃紀子さまと長男・悠仁さまは子どもたちとかるたで交流されました。午後3時ごろ、紀子さまと悠仁さまは留寿都村にあるこども園を訪れ、園児たちのかるた遊びに飛び入りで参加されました。札取りにも加わった悠仁さまは、「王様じゃんけんしよう」と呼びかけて自分の札を勝った子どもに譲るなど笑顔で触れ合い、「子どもたちと一緒に時間を忘れて楽しめました」と話されていたということです。今回の北海道