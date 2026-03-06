6日（金）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の大阪ブルテオンが、7日（土）と8日（日）におおきにアリーナ舞洲にて行われるSVリーグ男子第16節の東レアローズ静岡戦で、B.LEAGUE（Bリーグ）の大阪エヴェッサとの共創開催によるマスコットコラボを行うことをクラブ公式サイトで発表した。 今回のホームゲームでは、SVリーグとBリーグのマスコットが大集合。Bリ&