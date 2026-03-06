◇第6回WBC1次ラウンドC組日本ー台湾（2026年3月6日東京D）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は6日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は初戦で台湾と対戦。「6番・一塁」でスタメン出場した村上宗隆内野手（26＝ホワイトソックス）が2回に四球を選び、大谷翔平投手（31＝ドジャース）の満塁弾で先制のホームを踏んだ。この回、2度目の打席ではタイムリー内野安打を放ち