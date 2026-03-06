警視庁捜査一課に新たなリーダーが誕生します。畑孝博氏（58）：刑事は犯人を検挙し、事件を解決することで被害者の無念を晴らさなければならないと私は考えます。3月9日付で新たに捜査一課長に就任する畑孝博氏は、埼玉県出身で、これまでにJICA（国際協力機構）のプロジェクトで、インドネシア警察の能力強化のため現地に派遣された経験を持ち、その後、鑑識課長などを歴任しました。従来の地道な捜査の重要性を強調したうえで、