【北京共同】日系自動車大手3社が6日明らかにした中国市場での2月の新車販売台数は、3社ともに前年同月比でマイナスとなった。春節（旧正月）休暇の影響で営業日が前年より少なかったほか、電気自動車（EV）などに対する税優遇の縮小が影響したとみられる。新型車の投入が遅れているホンダは15.0％減の2万8780台で、マイナスは25カ月連続となった。トヨタ自動車は13.9％減の8万2500台、日産自動車は19.4％減の2万5391台で、そ