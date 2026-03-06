山梨・中央市の道路を走っていた車のドライブレコーダーが捉えたのは“逆走車”です。3月2日、交差点で信号待ちをしていると、前方から1台の白い軽自動車が左折してきます。ところが曲がった先は対向車線で、逆走状態でこちらに向かってきたのです。目撃者は「周りの車がクラクションを鳴らしていたので、逆走していることに気が付いていたと思います」と話します。その後、白い車は目撃者の車の横を強引に通り抜けていきました。