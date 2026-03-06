◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本-チャイニーズ・タイペイ(6日、東京ドーム)この日、先発した日本代表の山本由伸投手が初回を三者凡退におさえる上々の立ち上がりを見せました。山本投手は先頭打者で、レッドソックスに所属するチェン・ツー選手を5球で投手ゴロに打ち取ると、2番スチュアート・フェアチャイルド選手を150キロのスプリットで空振り三振に切って落とします。そして3番、西武に所属するリ