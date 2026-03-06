シャープが、ビジネスソリューション事業の強化に取り組んでいる。同事業を推進する中核的な役割を担うのが、スマートビジネスソリューション（SBS）事業本部だ。複合機（MFP）や業務用ディスプレイ、POS、ロボティクスなどの事業を中心に、国内外における成長戦略を描いている。シャープ スマートビジネスソリューション事業本部の徳山満事業本部長は、「シャープのビジネスソリューション事業は、『テクノロジーとネットワークで