モデルの益若つばさが5日、自身のインスタグラムを更新。新しいヘアスタイルを披露し、ファンから反響が寄せられている。【写真】益若つばさ、初のヘアスタイルを披露益若は「髪切った！はじめて切りっぱなしボブにしたよー！」と報告。「『おしゃれでドールっぽい』、『カッコよくて可愛い』この矛盾感が今の理想！」と、新しいスタイルへの思いをつづった。さらに「色も春に向けてさらにハイトーンにしました」と明かし、