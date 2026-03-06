有馬記念で１２番人気ながら２着に好走したコスモキュランダ（牡５歳、美浦・加藤士津八厩舎、父アルアイン）が、次走は日経賞（３月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）を目標としていることがわかった。コスモオーナーズが６日、ホームページで発表した。同馬は前走後、放牧先の茨城・鉾田トレーニングセンターで調整が進められ、２月２８日に美浦トレセンへ帰厩している。