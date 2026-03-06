◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組台湾―日本（６日・東京ドーム）侍ジャパンの大谷翔平投手（３１）＝ドジャース＝が６日、１次ラウンド初戦となる台湾戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。プレーボール直後、初回先頭の第１打席に立つと、割れんばかりの歓声が巻き起こった。初球を叩くと右翼線への二塁打。強化試合２試合で５打数無安打だった大谷のいきなりの長打にネットも沸騰。大谷の打席直後には「＃ＷＢＣ」のワードがＸ（旧ツ