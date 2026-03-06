◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組台湾―日本（６日・東京ドーム）侍ジャパンの山本由伸投手（２７）＝ドジャース＝が６日、１次ラウンド初戦となる台湾戦に先発し、初回はわずか１０球で３者凡退と完璧な立ち上がりを見せた。この日はオリックス時代の相棒・若月健矢捕手（３０）との黄金バッテリーが復活。１番チェン・ツーに対しては４球目に１５８キロを計測し、続く５球目のカーブで投ゴロ。２番フェアチャイルドは１５０キロ