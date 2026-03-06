羊文学が、日本武道館公演を収めたライブフィルムの全国公開を記念して、全国47都道府県のラジオ局を巡る＜羊文学全国47都道府県ラジオツアー＞の開催することを発表した。本キャンペーンでは、2026年3月11日から3月20日までの期間中、全国どこかのラジオ局に毎日羊文学が登場する。全国のリスナーへ向けた特別コメントをお届けするとともに、日本武道館公演の熱狂をそのままパッケージしたライブ音源をラジオ限定で特別オンエア。