筆者の体験談です。大人になってから水疱瘡にかかったことで、弟に『仕返し』をしたつもりでした。ところが、思わぬところから話が広がっていて──。 今さら水疱瘡？ 「水疱瘡って、子どもがなるものじゃないの？」当時学生だった弟が罹患したと聞いたとき、すでに成人していた私はどこか他人事のように笑っていました。子どもの頃にかかるもの、という認識が強く、大人がかかると重症化しやすいという怖さも知らなかったので