◆オープン戦オリックス―巨人（６日・京セラドーム大阪）巨人・山崎伊織投手（２７）が先発で４回６０球で２安打無失点と好投した。３奪三振、与四球ゼロで最速は１４８キロと上々の仕上がりを披露した。初回、先頭・広岡を３球勝負で三直に打ち取ると西川、太田を２者連続で空振り三振。２回は４番・杉本を１４２キロのフォークで空振り三振に退け、前の回から３連続Ｋ。続く森、中川も抑えて完璧に立ち上がった。初安打