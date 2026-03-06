荒谷翔大が、メジャー1stフルアルバム『TASOGARE SOUL』を4月17日にリリースすることを発表した。本作は、大多数を書き下ろし新曲で構成した全14曲を収録。陽だまりのような温もりを感じるメロウなトラックから、荒谷の歌声と楽器が重なり合う、グルーヴィなロックナンバー、そして心をそっと抱きしめてくれる1日の終わりに聴きたくなるような楽曲まで、1日を通して温度や時間を感じながら聴きたくなる楽曲群で構成されているとの