6日午後、JR博多駅近くの15階建てホテルで火事があり、2人が病院に搬送されました。■東まどか記者「火事の一報があった現場です。焦げくさいような臭いがします。今、大勢の従業員たちがホテルの中から外へ避難してきています。」警察と消防によりますと、6日午後4時前、福岡市博多区の「ANAクラウンプラザホテル福岡」の関係者から、「中2階の中華レストランのちゅう房から火が出た。煙が充満している」と119番通報がありました