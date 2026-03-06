スターバックス コーヒー ジャパン（東京都品川区）が、新商品「シュークリーム フラペチーノ」と「シュークリーム ラテ」の2種類を3月13日から期間限定で販売します。両商品は、韓国のスターバックスで毎年春のシーズンに販売されているビバレッジから着想を得たメニューで、日本初登場になります。【画像】まるで「シュークリーム」なドリンクだと！？新商品を見る！「シュークリーム フラペチーノ」は、カスタードのような