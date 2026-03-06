◎5日に自身のヒッティングマーチが発表された阪神・植田。昨季はわずか19打席で“本職”の代走出場時にも流してほしいかと問われ「いや、それは別に…。そんなプレッシャーかけられてもアレなんで…。そこは大丈夫です！」。謙虚ですね。◎楽天・前田健は花粉症について「メンタル（次第）です。小学生の頃はひどかったんですけど、PL学園に行って治りました。花粉とか言ってられないので…」。さすが名門校です。◎第一子