◇第6回WBC1次ラウンドC組日本―台湾（2026年3月6日東京D）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は6日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙う野球の日本代表「侍ジャパン」は台湾と対戦した。大会初戦にドジャースの大谷翔平投手（31＝ドジャース）は「1番・DH」で先発出場。初回に台湾先発の鄭浩均（テイ・コウキン）の初球、148キロ直球を叩き超高速二塁打を放った。プレーボールいきなりだった