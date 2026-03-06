松山競輪の開設76周年記念G3「金亀杯争覇戦」は6日の2日目6〜12Rで二次予選が行われ、7日の3日目10〜12Rで争われる準決勝戦メンバーが決まった。二次予選6Rは逃げた西田優大を追走した佐々木豪（29＝愛媛・109期）が番手捲りで1着。準決勝戦進出一番乗りを決めた。「下げる予定だったけど、西田君が踏んだので番手を取り返しにいった。西田君はホームから上げていったけど森田（優弥）君の姿が見えた」前節のG1全日本選抜