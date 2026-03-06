俳優の芳根京子が6日、大阪市内で開かれたディズニー&ピクサー最新作『私がビーバーになる時』(13日公開）の舞台あいさつに登壇した。同作で日本版声優に決まった時の母からの祝福の言葉を明かした。【全身ショット】二の腕すらり！ノースリワンピで登場した芳根京子本作は、“もしも動物の世界に入れたら”という新たな「もしもの世界」を描く、驚きと笑いに満ちた“もふもふ”ワンダーランド。動物好きの大学生メイベル