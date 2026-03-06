◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本-チャイニーズ・タイペイ(6日、東京ドーム)大谷翔平選手が塁上で初めて“お茶たてポーズ”を披露しました。「1番・指名打者」として歓声を浴びながら登場した大谷選手。強化試合の2戦では5打数ノーヒットでしたが、初回でいきなり初球をフルスイングすると、ライト線への2ベースで初回から先制のチャンスを作りました。悠々と2塁ベースへスライディングすると、目を細め