昨年12月27日にホープフルSで2着のフォルテアンジェロ（牡3＝上原佑、父フィエールマン）は皐月賞（4月19日、中山芝2000メートル）に向けて調整を進めていく。6日、シルクホースクラブが発表した。前走後は福島県のノーザンファーム天栄に放牧へ。リフレッシュを図りつつ、乗り込みを重ね、今季に備えている。