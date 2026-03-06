タレントの堀ちえみが6日に自身のアメブロを更新。焼肉を楽しんだ翌朝のメニューを公開し、長年感じているという“不思議な感覚”についてつづった。【映像】堀ちえみのイメチェンショットやまつ毛パーマ“施術後の姿”この日、堀は「朝食です！」と切り出し、「今朝はネギトロ丼」とメニューを報告。野菜たっぷりの味噌汁とネギトロ丼が並んだ写真を公開した。「前日に焼肉を食べた次の日の、ネギトロ丼って… どうしてなんで