◇第6回WBC1次ラウンドC組日本ー台湾（2026年3月6日東京D）日本の初戦となった台湾戦が意外な“アウェー感”に支配された。1球を投じるごとに台湾の声援が東京ドームで響き渡った。スタンドでは台湾から来日した華やかなチアが音頭を取り、大応援団が一斉に声を挙げた。SNSでは「台湾の歓声怖いな」「てか台湾ファンの歓声？やばくね」「台湾に声量で日本負けてて草」「日本の声援をかき消す台湾応援団凄すぎる」と話