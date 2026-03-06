高速半額、でも実質値上げ！NEXCO3社（東日本・中日本・西日本）は2026年3月3日、高速道路の「平日朝夕割引」に代わる新たな割引施策「通勤パス」の社会実験を、4月以降も継続することを発表しました。販売価格（利用可能額）が見直される一方で、一部エリアは範囲が隣県まで拡大します。【お得感ある…？】これが値上げ後の「通勤パス」各エリアです（画像で見る）「通勤パス」は、事前登録で指定した区間の利用料金を、月初か