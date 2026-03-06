名古屋税関が6日公開した、偽ブランド品や偽キャラクター商品の数々。名古屋税関によると、去年1年間で輸入を差し止められたこうしたコピー品の総数はおよそ4万5000点に上り、件数も2年連続で2000件を超えたといいます。去年12月ごろからは、若者に人気のボンボンドロップシールの輸入差し止めが急増。キャラクターの著作権侵害だけでなく、「BONBONDROP」という文字も商標権の侵害にあたるというこ