3月8日は語呂合わせで「みつばちの日」です。鹿児島市のホテルでは6日、ミツバチの飼育を通して、豊かな自然を次の世代へとつなげるプロジェクトが始まりました。6日午前、鹿児島市の城山ホテル鹿児島の敷地に運ばれたのはミツバチの巣箱です。(高野養蜂場・高野裕志さん)「きょうのハチは恥ずかしがっている」設置された3つの巣箱にはあわせて約5万匹のミツバチが入っています。城山ホテル鹿児島では、ミツバチを育てるこ