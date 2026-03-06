新発田市で、過去最大規模の宿泊割引キャンペーンが始まりました。県も予算に盛り込むなど、宿泊業界への支援が広がっています。 ■新発田市 二階堂馨市長 「過去最大級のキャンペーンが始動をいたします。物価高騰のあおりを受ける宿泊事業への支援として、破格の合計7000円がお得となるチャンスであります。」 3月1日から受付を開始した新発田市の『今・得キャンペーン』。 月岡温泉や新発田市内の宿