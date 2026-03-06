■子どもたち「これは？」「いいよ～」広島市南区の洋菓子店で行われていたのはシールの交換会です。それぞれが集めたシールを持ち寄り交換し合っていました。■ 参加者（４年生）「いろんなシールを持ってる子がいて面白かったです」「はじめはちょっと緊張したんですけどいろんな人とシール交換してたらコミュニケーションが取れてよかったです」子どもたちを虜にする「シール」。広