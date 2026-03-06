県の教育委員会が、来年度の道徳の授業などで使われる郷土教材を12年ぶりに新しくつくりました。去年、完成した小学校低学年用に続いて、今年は中学年用と高学年用が完成し、6日にお披露目されました。完成したのは、小学校、中学年・高学年向けの郷土教材「かごしまの心～今日、どの先人？～」です。県ゆかりの偉人や著名人の生き方や考え方を知ってもらい、子どもたちの豊かな心を育むための教材です。中学年