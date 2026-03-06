バスケットボールB2鹿児島レブナイズの最新情報を伝える「FRIDAY REBNISE」です。現在3連勝中のレブナイズは7日から西地区首位の神戸とホームで対戦します。B2西地区3位の鹿児島レブナイズ。プレーオフ圏内ではありますが、4位・熊本とのゲーム差は「1」と負けられない戦いが続いています。前節、東地区5位の岩手との対戦では試合時間、残り30秒を切って飴谷選手のスティールから、ボール