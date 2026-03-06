新潟日報社の元社員が、口座から不正に現金を引き出し私的流用していました。新潟日報社の社員だった60代の男性が、同社の関連法人の資金を着服していたことがわかりました。男性は3月5日付で懲戒解雇されています。 新潟日報社によりますと、元社員だった60代の男性は2025年3月まで読者局ふれあい事業部で部長を務め、県や新潟市・新潟日報社などで構成される『新潟博覧会記念財団』の会計や登記などの事務を担当していました