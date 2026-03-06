ひろぎんホールディングスのトップが交代です。新しい社長に廣江裕治氏が就任することを発表しました。ひろぎんホールデングスの社長となるのは取締役専務執行役員の廣江裕治氏で、広島出身の59歳です。選任の理由について部谷社長は、客観的で大局的なものの見方や、経営企画部長としての経験から今後の課題についても把握している点を挙げました。■ひろぎんホールディングス廣江裕治 取締役専務執行役員「