3月8日はジェンダー平等を目指す国際女性デーです。鹿児島市の商業施設ではシンボルであるミモザの花束が配られました。（横山あさみアナウンサー）「幸せの花と言われるミモザを求めて多くの人が列を作っています」3月8日は女性の地位の向上などを目指す、国連が定めた「国際女性デー」です。イタリアでは、男性が女性に敬意を込めてミモザの花を贈るミモザの日ともされています。鹿児島市では6日、