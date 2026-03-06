人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年3月7日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）友人といるときは自然体で。見栄を張ると敬遠されるかも。11位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）人が嫌がることほど積極的に受けて。周囲に好印象を与えそう。10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）進んで周囲の人の手