長崎と韓国・釜山を結ぶ定期航空路線の利用促進につなげようと、釜山の観光資源などを紹介する説明会が長崎市で開かれました。 今月29日から増便も予定されていて、さらなる交流拡大を目指します。 （釜山観光公社 大阪広報事務所 藤原 亜唯 所長） 「釜山は海、グルメ、祭り、アトラクションなど遊んで楽しめる場所がたくさんあり、どの世代も楽しめる多彩なエンタメが揃っている」 説明会は今年1月に新たに就航した格安航空